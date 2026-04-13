শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ঘিরে প্রকাশিত সংবাদকে ‘ভিত্তিহীন’ দাবি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, শরীয়তপুর জেলা শাখা তাদের কিছু সদস্যকে নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদকে ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) বেলা ৩টার দিকে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, শরীয়তপুর জেলা শাখার ব্যানারে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, শরীয়তপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মৃধা নজরুল কবির লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
তিনি বলেন, শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২৬-২০২৭ সালের বার্ষিক নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র বিক্রয় ও দাখিল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ সময় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলেও দাবি করেন তিনি।
তিনি বলেন, কিছু গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের সংবাদে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
এ সময় জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ও জেলা আইনজীবী সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জেলা আইনজীবী সমিতি সূত্র জানায়, ২ এপ্রিল শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়নপত্র ক্রয় এবং জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়। ২৫ এপ্রিল ভোট গ্রহণ। শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ১৫টি পদ রয়েছে।
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নড়াইলে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা। তরুণ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী এই খেলাকে তুলে ধরতে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠের সুলতান মঞ্চ চত্বরে এই আয়োজন করা হয়। ঢাকঢোলের তালে তালে লাঠি হাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাস্ত করার এই লড়াই৫ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত লতিফ বাওয়ানী জুট মিল ও করিম জুট মিল চালু করার উদ্যোগ নিতে নানা চেষ্টা চালাচ্ছেন ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এরই মধ্যে গতকাল রোববার পর্যায়ক্রমে (১২ এপ্রিল) কারখানা দুটি পরিদর্শন করেছেন তিনি। এ সময় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কারখানা চালুর প্রক্রিয়ার৭ মিনিট আগে
সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী করপোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ওয়ার্ড সচিবদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নগর ভবনের সভাকক্ষে সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।১৬ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫০ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রয়েছে ৭৩ জন শিশু। সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নিয়েছে ৩১ জন।২০ মিনিট আগে