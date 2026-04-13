Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন ঘিরে প্রকাশিত সংবাদকে ‘ভিত্তিহীন’ দাবি

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবী নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, শরীয়তপুর জেলা শাখা তাদের কিছু সদস্যকে নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদকে ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) বেলা ৩টার দিকে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, শরীয়তপুর জেলা শাখার ব্যানারে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম, শরীয়তপুর জেলা শাখার সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মৃধা নজরুল কবির লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

তিনি বলেন, শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ২০২৬-২০২৭ সালের বার্ষিক নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র বিক্রয় ও দাখিল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ সময় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, কিছু গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ায় যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা আমাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের সংবাদে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ও জেলা আইনজীবী সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আইনজীবী সমিতি সূত্র জানায়, ২ এপ্রিল শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী রোববার (১২ এপ্রিল) বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ছিল মনোনয়নপত্র ক্রয় এবং জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়। ২৫ এপ্রিল ভোট গ্রহণ। শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ১৫টি পদ রয়েছে।

