বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া দই উৎপাদন, সিরাজগঞ্জে ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া দই উৎপাদনসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে সলঙ্গা বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।
ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলা কার্যালয় ও টাস্কফোর্সের যৌথ অভিযানে বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া দই উৎপাদন এবং পণ্যে মোড়ক ব্যবহার না করার মতো অনিয়ম ধরা পড়ে। এ সব অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে আলিম হোটেল অ্যান্ড মিষ্টান্ন ভান্ডারের আব্দুল মান্নানকে ৩০ হাজার এবং এভারগ্রিন প্লাসের মো. রিফাতকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় বাজারের ভোজ্যতেল ও এলপিজি গ্যাসের দোকানগুলোয়ও তদারকি করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ বলেন, বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে।
