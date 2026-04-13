Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া দই উৎপাদন, সিরাজগঞ্জে ২ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ৫৯
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া দই উৎপাদনসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে সলঙ্গা বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলা কার্যালয় ও টাস্কফোর্সের যৌথ অভিযানে বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়া দই উৎপাদন এবং পণ্যে মোড়ক ব্যবহার না করার মতো অনিয়ম ধরা পড়ে। এ সব অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে আলিম হোটেল অ্যান্ড মিষ্টান্ন ভান্ডারের আব্দুল মান্নানকে ৩০ হাজার এবং এভারগ্রিন প্লাসের মো. রিফাতকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় বাজারের ভোজ্যতেল ও এলপিজি গ্যাসের দোকানগুলোয়ও তদারকি করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ বলেন, বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে। অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জবিএসটিআইরাজশাহী বিভাগজরিমানা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

