হেরোইন রাখার দায়ে ২ জনের যাবজ্জীবন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দয়াগঞ্জে মাদকদ্রব্য হেরোইন দখলে রাখার দায়ে দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন চৌধুরী এ মামলার রায় দেন।

দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দুজন হলেন মো. ইমরান ও মো. রবিন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলার অপর আসামি এক নারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামিকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে। জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁদের আরও তিন মাস কারাভোগ করতে হবে বলে রায়ে বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পিপি জহিরুল ইসলাম (কাইয়ুম) জানান, রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় শেষে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি রাত ১০টার দিকে পুলিশ দয়াগঞ্জে হেরোইন বিক্রির তথ্য পেয়ে অভিযান চালিয়ে ইমরান ও রবিনকে আটক করে। অপর দুই নারী মাদক কারবারি পালিয়ে যান। ইমরান ও রবিনের দেহ তল্লাশি করে ১১৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় ওই দিনই যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক বিল্লাল হোসেন জনি ওই দুজন ও পালিয়ে যাওয়া দুই নারীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন। তদন্ত শেষে একই বছরের ২৩ এপ্রিল ইমরান, রবিন ও পালিয়ে যাওয়া এক নারীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। অপর নারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় তাঁকে মামলা থেকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়।

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

ইসরায়েলে সামরিক অভিযানের হুমকি এরদোয়ানের

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

এক মুরগি তিনবার জবাই করা চলবে না: যশোরে শিক্ষামন্ত্রী

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

কর্মকর্তাদের বাড়ি-গাড়িসহ ৯ খাতে ব্যয় কমাল সরকার

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

সম্পর্কিত

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

হেরোইন রাখার দায়ে ২ জনের যাবজ্জীবন

হেরোইন রাখার দায়ে ২ জনের যাবজ্জীবন

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

শরীয়তপুরে অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত, ৩ লাখ টাকা জরিমানা

শরীয়তপুরে অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত, ৩ লাখ টাকা জরিমানা