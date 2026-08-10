শরীয়তপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, নিহত ১

শরীয়তপুরের জাজিরায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় মন্নান সরদার (৭৫) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুজন। তাঁদের মধ্যে বোমার আঘাতে একজনের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাজিরা উপজেলার সেনেরচর ইউনিয়নের চরধুপুর চরকান্দি এলাকার সুলতান মাঝির বাড়ির সামনে পাকা সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মন্নান সরদার সেনেরচর ইউনিয়নের চরধুপুর চরকান্দি এলাকার বাসিন্দা। আহত রিপন মোল্লা মূলনা ইউনিয়নের গজনাইপুর মোল্লাকান্দি এলাকার হামি মোল্লার ছেলে।
এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ফের সংঘর্ষ এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেনেরচর ইউনিয়নের চরধুপুর চরকান্দি এলাকার রেজাউল শিকদার ও পাশের মূলনা ইউনিয়নের গজনাইপুর এলাকার তমিজ খাঁর লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সন্ধ্যায় দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় বিপুলসংখ্যক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় তমিজ খাঁর পক্ষের রিপন মোল্লার (৩৫) ডান হাতে ককটেলের আঘাতে গুরুতর আহত হন। তিনি জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠান।
অপর পক্ষের মন্নান সরদার পিঠে ককটেলের আঘাতে গুরুতর আহত হন। তাঁকেও জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেন। ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি কথা না বলায় স্বজনেরা তাঁকে আবার জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয়দের দাবি, সংঘর্ষের সময় দুই পক্ষের মধ্যে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে কতগুলো ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।
ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ চেষ্টা করছে।
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পক্ষেরই বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালেহ্ আহম্মেদ বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও বোমার আঘাতে একজন নিহত হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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