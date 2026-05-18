Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সুন্দরবনে বন কর্মকর্তার গুলিতে জেলে নিহতের অভিযোগ, ফরেস্ট স্টেশন ভাঙচুর বিক্ষুদ্ধ জনতার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
জেলের লাশ আনার পর সেখানে লোকজন জড়ো হন। আজ দুপুরে সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বুড়িগোয়ালিনী এলাকায়।

সুন্দরবনের অভয়ারণ্য এলাকায় কাঁকড়া আহরণের সময় বন বিভাগের কর্মকর্তার গুলিতে আমিনুর রহমান গাজী (৪৫) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার দুপুরে আমিনুরের লাশ সাতক্ষীরার শ্যামনগরে লোকালয়ে পৌঁছালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিক্ষুব্ধ জনতা শ্যামনগরের বুড়িগোয়ালিনী ফরেস্ট স্টেশনে হামলা চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের নলিয়ান স্টেশনের পাটকোস্টা হেলাবাসী অভয়ারণ্য এলাকায় গুলিবর্ষণের এ ঘটনা ঘটে। নলিয়ান স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবারক হোসেন জেলেদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন বলে অভিযোগ উঠেছে।

নিহত আমিনুর রহমান গাজী সাতক্ষীরার শ্যামনগরের ৯ নম্বর সোরা গ্রামের মৃত আকছেদ গাজীর ছেলে।

নিহত আমিনুরের সঙ্গে কাজ করা আহাম্মাদ আলী ও মো. সেলিমের বরাতে শ্যামনগরের গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদুল আলম জানান, আমিনুরসহ চার জেলে গত বুধবার (১৩ মে) সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন থেকে পাস নিয়ে কাঁকড়া আহরণে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। আজ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে খুলনা রেঞ্জের নলিয়ান স্টেশনের পাটকোস্টা এলাকায় কাঁকড়া আহরণের সময় বন বিভাগের স্মার্ট টহল দলের সদস্যরা তাঁদের দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু নির্দেশ মানতে দেরি করায় নলিয়ান স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবারক হোসেন তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে আমিনুর রহমান গাজী গুলিবিদ্ধ হন। এ সময় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে কিছু দূর যেতে না যেতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বন বিভাগের সাতক্ষীরা রেঞ্জের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা ফজলুল হক বলেন, আমিনুরের মরদেহ লোকালয়ে পৌঁছালে স্থানীয় বাসিন্দারা স্টেশনে হামলা চালান। এতে স্টেশনের কাঠের দেয়ালসহ চেয়ার-টেবিল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

খুলনা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এ জেড এম হাছানুর রহমান বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি। সরেজমিনে দেখতে আমি ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছি।’

