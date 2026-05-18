ডাকাতির পর গাজীপুরের কসাইখানা থেকে উদ্ধার ৮ গরু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
কোরবানীর উদ্দেশ্যে কেনা গরু ডাকাতের হাত হয়ে কসাইখানায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধা থেকে কোরবানির হাটের জন্য কেনা আটটি গরু নিয়ে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হন একদল গরু ব্যবসায়ী। পথিমধ্যে গাজীপুরে ডাকাতির শিকার হয়ে সব গরু হারান। একদিন পর আজ সোমবার পুলিশের অভিযানে ডাকাতি হওয়া গরুগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে আটকও করা হয়েছে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীরা জানান, গাইবান্ধার বরাতখালী গরুর হাট থেকে আটটি গরু কিনে একটি পিকআপে করে ফতুল্লার দিকে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ীরা। গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গাজীপুরের নাওজোর এলাকায় পৌঁছালে একটি হাইএস গাড়ি দিয়ে তাদের পথরোধ করে ডাকাত দল।

এ সময় ডাকাতরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে গরু ব্যবসায়ী ও পিকআপচালককে মারধর করে। পরে তাদের হাত-পা বেঁধে পাশের জঙ্গলে ফেলে রেখে পিকআপে থাকা আটটি গরু নিয়ে পালিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীরা জানান, “নাওজোর এলাকায় একটি গাড়ি সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপর কয়েকজন অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। আমাদের মারধর করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে গরুগুলো নিয়ে যায়।”

পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তারা কালিয়াকৈর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

কালিয়াকৈর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর আলম জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে আজ দুপুর আড়াইটার দিকে গাজীপুর সদর উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় রিফাত ইলেকট্রনিক্সের সামনে থেকে সাতটি জীবিত গরু এবং একটি গরুর জবাই করা মাংস উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গরু ও আটক ব্যক্তিদের গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বাসন থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

