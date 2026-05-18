মিথ্যা যৌন হয়রানির অভিযোগে কারাগারে পুত্রবধূ, জামিন পেলেন শ্বশুর

ঝালকাঠির নলছিটিতে শ্বশুরের বিরুদ্ধে করা যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় বাদী পুত্রবধূকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে অভিযুক্ত শ্বশুর মো. নুরুল ইসলাম নুরু সরদারকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ মে) দুপুরে ঝালকাঠির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এইচ এম কবির হোসেন এই আদেশ দেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের ঈশ্বরকাঠি গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় কৃষক নুরু সরদারের বিরুদ্ধে তাঁর ২৭ বছর বয়সী পুত্রবধূ নলছিটি থানায় একটি অভিযোগ করেন।
অভিযোগে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার (১৪ মে) রাত ১টার দিকে পরিবারের অন্য সদস্যরা নিজ নিজ কক্ষে থাকা অবস্থায় শ্বশুর তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে অনৈতিক আচরণের চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি চিৎকার করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। পরে বিষয়টি স্বামীকে জানিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নুরু সরদারকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়।
তবে মামলার তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় আদালত বাদী পুত্রবধূকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং অভিযুক্ত নুরু সরদারের জামিন মঞ্জুর করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামিপক্ষের আইনজীবী ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) অ্যাডভোকেট আক্কাস সিকদার বলেন, অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এই আদেশ দিয়েছেন।
