Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সংবাদ প্রকাশের পর তালায় কাবিটা প্রকল্পের রাস্তার কাজ শুরু

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি
সংবাদ প্রকাশের পর তালায় কাবিটা প্রকল্পের রাস্তার কাজ শুরু
দেওয়ানীপাড়া বাজারসংলগ্ন পিচঢালা সড়ক থেকে ওহাবের বাড়ি পর্যন্ত ইট বিছানোর কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়নে কাবিটা প্রকল্পের রাস্তা সংস্কারের কাজ না করেই বিল উত্তোলনের অভিযোগে সংবাদ প্রকাশের এক দিন পরই কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে প্রকল্পের আওতায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেন সংশ্লিষ্টরা।

সরেজমিন দেখা যায়, দেওয়ানীপাড়া বাজারসংলগ্ন পিচঢালা সড়ক থেকে ওহাবের বাড়ি পর্যন্ত ইট বিছানোর কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কাজে ব্যবহৃত ইটের মান ভালো। নির্ধারিত মান বজায় রেখে কাজ শেষ হলে দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ দূর হবে বলে তাঁদের আশা।

দেওয়ানীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ইব্রাহিম সরদার বলেন, ‘আজ সকাল থেকে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। ইটের মানও ভালো। কাজটি ঠিকভাবে শেষ হলে এলাকাবাসীর অনেক উপকার হবে।’

একই গ্রামের আব্দুর ছামাদ বলেন, ‘কাজ শুরু না হওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। এখন কাজ হচ্ছে, এটি ইতিবাচক উদ্যোগ।’

প্রকল্পের সভাপতি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মশিয়ার রহমান বলেন, শনিবার থেকে কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার আশা করছেন তিনি।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাবিটা প্রকল্পের আওতায় রাস্তা সংস্কারের জন্য ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, প্রকল্পের অর্থ উত্তোলন করা হলেও তখন পর্যন্ত কোনো কাজ শুরু হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর এলাকায় আলোচনা সৃষ্টি হয়।

এর আগে ইউপি সদস্য মশিয়ার রহমান অর্থ উত্তোলনের বিষয়টি স্বীকার করে পরদিন থেকে কাজ শুরুর আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী শনিবার সকালে কাজ শুরু হয়।

তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এম আবুল কালাম আজাদ বলেন, রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। নির্ধারিত মান বজায় রেখে দ্রুত কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আশরাফ হোসেন জানান, প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কাজের মান ও নিয়ম মেনে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা নিয়মিত তদারকি করা হবে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাতালাখুলনা বিভাগইউপি সদস্যজেলার খবর
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