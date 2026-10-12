Ajker Patrika
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সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহী স্কুলশিক্ষিকার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহী স্কুলশিক্ষিকার
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে শামীমা নাসরিন নামের এক স্কুলশিক্ষিকা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী মো. আব্দুল মজিদ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ সোমবার (১২ অক্টোবর) সকালে উপজেলার বৈকারী মোল্লার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শামীমা নাসরিন উপজেলার ভারুখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বৈকারী গ্রামের মো. জালালউদ্দীনের মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে স্বামী আব্দুল মজিদের মোটরসাইকেলে চড়ে বাবার বাড়ি থেকে স্কুলের উদ্দেশে রওনা হন শামীমা নাসরিন। পথিমধ্যে মোল্লার মোড় এলাকায় মোটরসাইকেলটি বাম দিকে মোড় নেওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে শামীমা বাইক থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আব্দুল মজিদকে স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা শহরের একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাতক্ষীরা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শরিফুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটির চালক পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি জব্দ করে স্থানীয় বৈকারী ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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