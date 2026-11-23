সাতক্ষীরা আদালত চত্বরে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার, আতঙ্ক
সাতক্ষীরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বর থেকে কালো স্কচটেপে মোড়ানো টেনিস বলের মতো একটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে বস্তুটি উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়লে আদালত এলাকায় বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়।
আজ দুপুর ২টার দিকে আদালত চত্বরে আইনজীবী সহকারী সমিতির কার্যালয়ের পাশে বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে সাতক্ষীরা সদর থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সেটি উদ্ধার করে।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, উদ্ধার হওয়া বস্তুটি দেখতে টেনিস বলের মতো। তবে বিশেষজ্ঞদের মতামত পাওয়ার পর এটি কী ধরনের বস্তু, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। কারা এবং কী উদ্দেশে বস্তুটি সেখানে রেখেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।