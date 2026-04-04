Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

মুক্তিপণ দিয়ে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পেলেন শ্যামনগরের ৬ জেলে

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ থেকে অপহৃত ৬ জেলে মুক্তিপণের টাকা দিয়ে জলদস্যুদের কবল থেকে বাড়িতে ফিরেছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে তাঁরা শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনীতে পৌঁছান। তবে মুক্তিপণের টাকা দিতে না পারায় এখনো চার জেলে জিম্মিদশা থেকে মুক্তি পাননি।

ফিরে আসা জেলেরা হলেন শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী গ্রামের আনোয়ারুল ইসলাম, ইমরান হোসেন, সুশান্ত রায়, সাদ্দাম হোসেন, ইউনুস হোসেন ও সাইফুল ইসলাম।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন জেলে জানান, সাদ্দামের মুক্তিপণ বাবদ দিতে হয়েছে ৪০ হাজার, আনারুল, সুশান্ত ও ইমরানের জন্য দিতে হয়েছে জনপ্রতি ৩৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া ইউনুস আলী ও সাইফুল ইসলামের জন্য মাথাপিছু ২৫ হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে। তবে এখনো জিম্মি আছেন, এনামুল হক, হযরত আলী, হায়দার আলী ও ইয়াসিন আলী।

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) ফজলুর রহমান জানান, বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে বন বিভাগকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি 'আলকাতরা'

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

