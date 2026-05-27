সাতক্ষীরা সীমান্ত: বিএসএফের পুশব্যাক ঠেকাতে সতর্ক বিজিবি

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সীমান্ত আইন না মেনে কথিত বাংলাদেশিদের যেন পুশব্যাক করতে না পারে, সে জন্য সাতক্ষীরা সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি। পুরো সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করেছে বিজিবি। এমনকি গভীর রাতেও টহল দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া সীমান্তে মাইকিং হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল কাজী আশিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিএসএফের পুশব্যাকচেষ্টা নিয়ে সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের কঠোর নজরদারি রয়েছে। গভীর রাতেও আমরা সতর্ক রয়েছি। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আমাদের বিজিবি সদস্যরা প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের কঠোর অবস্থানের কারণে বিএসএফ পুশব্যাক করতে না পারলেও সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।’
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হাকিমপুর সীমান্তে কথিত বাংলাদেশিদের জড়ো করা হয়েছে। পুশব্যাকের জন্য ভারতীয় পুলিশের মাধ্যমে তাঁদের বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
