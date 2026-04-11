Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

সুন্দরবনে টহল চলাকালে জলদস্যু সন্দেহে গুলিবর্ষণ, অস্ত্র উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সুন্দরবনে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা অস্ত্র ও কার্তুজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুন্দরবনে টহল চলাকালে জলদস্যুদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেছেন বন বিভাগের সদস্যরা। এ সময় দুষ্কৃতকারীরা গহিন জঙ্গলে পালিয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের কোবাদক স্টেশনের বাইনতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থল তল্লাশি করে তিনটি দেশীয় অস্ত্র এবং চারটি কার্তুজ উদ্ধার করেছেন।

বন বিভাগের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন কর্মকর্তা ফজলুর রহমান বলেন, বন বিভাগের একটি বিশেষ দল বেলা ৩টার দিকে কঞ্চির খালের বাইনতলা এলাকায় টহলরত ছিল। এ সময় বনের ভেতরে কিছু সন্দেহভাজন দুষ্কৃতকারীর উপস্থিতি টের পায় টহল দল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং দুষ্কৃতকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বিশেষ টিম সাতটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। গুলির শব্দে জলদস্যুরা গহিন বনে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঘটনাস্থল ও আশপাশ এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তিনটি দেশীয় অস্ত্র এবং চারটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত বন বিভাগের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

গুলিসাতক্ষীরাউদ্ধারঅস্ত্রজলদস্যুসাতক্ষীরা সদরসুন্দরবন
