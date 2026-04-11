সুন্দরবনে টহল চলাকালে জলদস্যু সন্দেহে গুলিবর্ষণ, অস্ত্র উদ্ধার

সুন্দরবনে টহল চলাকালে জলদস্যুদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করেছেন বন বিভাগের সদস্যরা। এ সময় দুষ্কৃতকারীরা গহিন জঙ্গলে পালিয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের কোবাদক স্টেশনের বাইনতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থল তল্লাশি করে তিনটি দেশীয় অস্ত্র এবং চারটি কার্তুজ উদ্ধার করেছেন।
বন বিভাগের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন কর্মকর্তা ফজলুর রহমান বলেন, বন বিভাগের একটি বিশেষ দল বেলা ৩টার দিকে কঞ্চির খালের বাইনতলা এলাকায় টহলরত ছিল। এ সময় বনের ভেতরে কিছু সন্দেহভাজন দুষ্কৃতকারীর উপস্থিতি টের পায় টহল দল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং দুষ্কৃতকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে বিশেষ টিম সাতটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। গুলির শব্দে জলদস্যুরা গহিন বনে পালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ঘটনাস্থল ও আশপাশ এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তিনটি দেশীয় অস্ত্র এবং চারটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত বন বিভাগের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
চট্টগ্রামে পতেঙ্গার নৌঘাটে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫ লাখ ইয়াবাসহ ৯ মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব-৭।১০ মিনিট আগে
ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় হঠাৎ সামনে চলে আসা একটি ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুতে ধাক্কা খেয়ে নুরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক বিক্রয় প্রতিনিধি নিহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলা বর্ষপঞ্জির সবচেয়ে বড় উৎসব বর্ষবরণের দিন পয়লা বৈশাখ। এই উৎসব ঘিরে প্রতিবারের মতো এবারও দেশীয় পোশাকের দোকানগুলো নতুন পসরায় সেজে উঠেছে। কিন্তু আশানুরূপ ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশাখী বাজারে ক্রেতার সমাগম কমেছে।১ ঘণ্টা আগে