Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

তালায় পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১১: ২১
তালায় পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ২
পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুটি যানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরার তালায় পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। খুলনা-পাইকগাছা সড়কের তালা উপজেলার তেঁতুলিয়া জামে মসজিদের সামনে আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন মোটরসাইকেলচালক নাসিম ফকির (৩২) ও আরোহী মেহেদী (২৫)। তাঁরা দুজনই তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের প্রসাদপুর গ্রামের বাসিন্দা। নিহত নাসিম ফকির প্রসাদপুর গ্রামের খোকন ফকিরের ছেলে এবং মেহেদী হাফিজুল ফকিরের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম বলেন, নাসিম ভোরে তাঁর খামারের জন্য মাছ আনতে চুকনগরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেহেদী। পথে তেঁতুলিয়া এলাকায় ১৮ মাইলের দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর মোটরসাইকেলটি পিকআপের নিচে চাপা পড়ে। ঘটনাস্থলেই নাসিম নিহত হন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা থেকে মরদেহ উদ্ধার করে। আহত মেহেদীকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৯টার দিকে তিনি মারা যান।

মেহেদীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় ইউপি সদস্য লিয়াকত মোড়ল।

তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, এই ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগখুলনা সাতক্ষীরাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত