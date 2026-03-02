Ajker Patrika
সাতক্ষীরা

তালায় বিএনপির কার্যালয়ে আগুন

তালা (সাতক্ষীরা)  প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৫৬
তালায় বিএনপির কার্যালয়ে আগুন
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরার তালার নগরঘাটা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার নগরঘাটা ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে দুর্বৃত্তরা পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার রাইসমিল মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

নগরঘাটা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান মহব্বত আলী সরদার জানান, রাতের আঁধারে কার্যালয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়া হয়। এতে অফিসে থাকা আসবাব ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এইচ এম লুৎফর কবির বলেন, আগুনে কয়েকটি চেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি খালি পেট্রলের বোতল উদ্ধার করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাবিএনপিতালাআগুনইউনিয়ন পরিষদসাতক্ষীরা সদরপেট্রল
