সাতক্ষীরায় বিজিবির অভিযানে অস্ত্র ও গুলি জব্দ

সাতক্ষীরার শ্যামনগর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ভারতীয় অস্ত্র ও গুলি জব্দ করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে কৈখালী বিওপির নায়েক সুবেদার মো. রেজাউল করিমের নেতৃত্বে একটি টহল দল ভারত সীমান্তবর্তী গোলাখালীর একটি চিংড়িঘের এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করে।
বিজিবি জানায়, অভিযানে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা মূল্যের ১২টি এয়ারগান, ১৫ বক্স গুলি,৭টি স্প্রিং, ৪০টি পিস্টন হোল্ডার এবং ১৬টি এলকে রেঞ্জ জব্দ করা হয়েছে। তবে অস্ত্র চোরাকারবারিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।
শ্যামনগরের নীলডুমুর রিভারাইন বর্ডার গার্ডের অতিরিক্ত পরিচালক লে. কমান্ডার মো. আব্দুর রউফ বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এসব অবৈধ অস্ত্র ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে। বিজিবির অভিযানের খবর পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় শ্যামনগর থানায় আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
এই ভোটের ওপর কেউ যদি হাত দেয়, কালো চিল হয়ে আসে—তাহলে ডানা খুলে ফেলতে হবে, রুখে দিতে হবে। কোনো তাইরে-নাইরে বরদাশত করা হবে না।৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সীমানা দেয়াল ভেঙে জোর করে ঢুকে নিজের মামার জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার সকালে কুয়াকাটা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মোতালেব শরীফ দাবি করেন...৬ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালায় মোটরসাইকেল থামিয়ে মা ও ছেলেকে মারধর করে তিন লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের জেঠুয়া পালপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৬ মিনিট আগে
বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় চাঁদা না দেওয়ায় মো. আলম হোসেন (৬২) নামের এক সাবেক ইউপি সদস্যকে মারধর ও কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কচুয়া উপজেলার ফুলতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩৯ মিনিট আগে