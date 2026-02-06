কর্ণফুলীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে সেপটিক ট্যাংকে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে ঢাকনাবিহীন সেপটিক ট্যাংকে পড়ে গিয়ে হাবিবুল মোস্তফা (৭) নামের এক শিশু মারা গেছে। আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ক্রসিং এলাকায় হক কনভেনশন হলের পাশের একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলায় সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যায় সে।
হাবিবুল চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের আলাউদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ দুপুরে প্রতিবেশী শামসুল আলমের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিবারের সঙ্গে হক কনভেনশন হলে এসেছিল শিশু হাবিবুল। একপর্যায়ে পার্শ্ববর্তী একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলায় ঢাকনাবিহীন সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যায় সে। স্বজনেরা অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হাবিবুলকে সেপটিক ট্যাংক থেকে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে।
কর্ণফুলী থানার এসআই জয়নাল বলেন, শিশুটিকে সেপটিক ট্যাংক থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং পাঁচজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে লাশ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে আহত ২০ জন ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা-১৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন রনিও রয়েছেন। তাঁদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।১৯ মিনিট আগে
ঢামেক পরিচালক বলেন, ‘আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে। তবে সমস্যা হলো, ক্রাউড কন্ট্রোল। আমাদের ২০০ চিকিৎসক উপস্থিত আছে, আমি নিজে উপস্থিত আছি। আমাদের চিকিৎসক, নার্সের কোনো স্বল্পতা নাই। ক্রাউড ম্যানেজ করা খুবই মুশকিল। কেউ কথা শুনতে চায় না—এটা একটা বড় সমস্যা।’৪৩ মিনিট আগে
এই ভোটের ওপর কেউ যদি হাত দেয়, কালো চিল হয়ে আসে—তাহলে ডানা খুলে ফেলতে হবে, রুখে দিতে হবে। কোনো তাইরে-নাইরে বরদাশত করা হবে না।১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সীমানা দেয়াল ভেঙে জোর করে ঢুকে নিজের মামার জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার সকালে কুয়াকাটা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মোতালেব শরীফ দাবি করেন...১ ঘণ্টা আগে