নিরাপত্তা ঝুঁকি: লোহার খাঁচায় বন্দী দুই ফিলিং স্টেশন

  • পীরগাছায় দুটি ফিলিং স্টেশন লোহার খাঁচায় ঘিরে ফেলা হয়েছে।
  • গ্রাহকের চাপ ও নিরাপত্তা-সংকট এড়াতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
নিরাপত্তাসংকটে রংপুরের পীরগাছার একটি ফিলিং স্টেশনে লোহার গ্রিল লাগানো হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগাছায় নিরাপত্তা-সংকট বিবেচনায় লোহার খাঁচায় বন্দী করে ফেলা হচ্ছে পেট্রলপাম্পগুলো। ইতিমধ্যে উপজেলার দুটি তেলের পাম্প লোহার খাঁচায় ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাম্প দুটি হলো উপজেলার পাকারমাথা এলাকার মেসার্স স্বপন ফিলিং স্টেশন ও ইটাকুমারী ইউনিয়নের মেসার্স আজিরণ ফিলিং স্টেশন।

জানা গেছে, কয়েক দিন ধরে পেট্রলপাম্পগুলোতে হাতাহাতি এবং মারামারির ঘটনাও ঘটছে। ফলে নিরাপত্তা-সংকট এড়াতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গতকাল শনিবার দুপুরে পাকার মাথার মেসার্স স্বপন ফিলিং স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, পাম্পের সম্মুখভাগে ইট-সিমেন্টের শক্ত ভিত্তির ওপরে লোহার গ্রিল বসানো হয়েছে। মিস্ত্রিরা তখনো কাজ করছিলেন। পাম্পের দুই মাথায় দুটি গেট করা হয়েছে। যার একটি দিয়ে ঢোকা এবং একটি দিয়ে বের হওয়ার জন্য।

এ সময় কথা হয় পাম্প মালিক স্বপন কুমারের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমরা যে পরিমাণ তেল বরাদ্দ পাই, তাতে আমাদের পরিবহন খরচ উঠছে না। তার ওপর তেল দিতে গিয়ে নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। বাঁশের ঘেরা, টিনের বেড়া দিয়ে কোনো কাজ হয়নি। সব ভেঙে ফেলেছে। তাই আমরা নিরাপত্তা শঙ্কা নিয়ে লোহার খাঁচায় পাম্প ঘিরে ফেলা হচ্ছে। এতে আমাদের প্রায় আড়াই লাখ টাকা অতিরিক্ত খরচ হলেও গ্রাহক সামলানো যাবে।’

লোহার খাঁচায় পাম্প ঘেরার বিষয়ে গ্রাহকেরাও ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করছেন। তাঁরা বলছেন, পাম্পের নিরাপত্তায় লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা সময়োপযোগী ব্যবস্থা। অনেক পাম্পে মারামারির ঘটনা ঘটছে। লোহার গ্রিল হয়তো সুশৃঙ্খলভাবে তেল পেতে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

স্থানীয় তাম্বুলপুর ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রশিদ মুকুল বলেন, বর্তমান তেল পরিস্থিতিতে এ ধরনের ব্যবস্থা না করলে বিপদ হতে পারে। তাই এটাই এখন সময় উপযোগী। ফলে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

এ ব্যাপারে পীরগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দেবাশীষ বসাক বলেন, ‘মানুষকে কন্ট্রোল করা কঠিন। তাই পাম্পে এ ধরনের উদ্যোগ খুব ভালো। তারপরও আমরা চেষ্টা করব, সবাই যেন শান্তিপূর্ণভাবে তেল নিতে পারে।’

