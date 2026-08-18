বেরোবিতে পাঁচ দফা দাবিতে শিবিরের স্মারকলিপি প্রদান

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) আবাসিক হলের সিট মেধার ভিত্তিতে বণ্টন, হল ডাইনিংয়ের খাবারে ভর্তুকি, আবাসন-সংকট নিরসন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির বেরোবি শাখার নেতা-কর্মীরা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও হল প্রভোস্ট বরাবর তাঁরা এ স্মারকলিপি জমা দেন।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আবাসিক পরিবেশও তাঁদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও পড়াশোনার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। আবাসিক হলের সিট বণ্টন, ডাইনিংয়ের খাবারের দাম ও মান, হলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং পড়াশোনার উপযোগী সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে সিট-সংকট রয়েছে। তাই মেধার ভিত্তিতে সিট বণ্টনের পাশাপাশি সুষ্ঠ ও সুন্দর পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিতে এক সিটে একজনের আবাসন নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা। এ ছাড়াও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে হল ডাইনিংয়ের খাবারের খরচ শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে ডাইনিংয়ের খাবারে ভর্তুকি দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
হলের ওয়াশরুমসহ বিভিন্ন স্থানের পরিচ্ছন্নতা নিয়েও অভিযোগ তুলে আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয় স্মারকলিপিতে। পড়াশোনার জন্য নিরিবিলি পরিবেশ তৈরিতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের একমাত্র আবাসিক হল শহীদ ফেলানী হলে রিডিং রুমের ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে।
ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের মান নিয়েও অসন্তোষের কথা স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও মানসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে ক্যাফেটেরিয়ার খাবারের মান উন্নয়নের দাবি জানান তাঁরা।
এ বিষয়ে বেরোবি শিবির নেতা ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান বলেন, ‘দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা হলে আবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে এবং পড়াশোনার জন্য আরও সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত এসব দাবি বাস্তবায়নে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাই।’
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