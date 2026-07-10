পীরগঞ্জে দুগ্ধ খামারিদের সঙ্গে জীবা আমিনা খানের মতবিনিময় সভা

রংপুরের পীরগঞ্জে দুগ্ধ খামারিদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মকর্তা ফজলুল কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংসদ সদস্য জীবা আমিনা খান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জীবা আমিনা খান বলেন, ‘দুগ্ধ খামারিদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, খামারিদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর খামার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে।’ তিনি খামারিদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মানসম্মত দুধ উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক সাইফুল ইসলাম ও মিল্কভিটার মহাব্যবস্থাপক এনায়েত করিম চৌধুরী। তাঁরা দুগ্ধ খাতের উন্নয়ন, খামারিদের প্রশিক্ষণ, দুধ সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদুন্নবী চৌধুরী পলাশ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন, সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সেলিমসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় দুগ্ধ খামারিরা। সভায় খামারিরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেগুলো সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।
সভা শেষে উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দর সঙ্গে অডিটোরিয়াম হলরুমে মতবিনিময় করেন জীবা আমিনা খান।
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