সাংবাদিককে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যার চেষ্টা, একজন গ্রেপ্তার

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের স্থানীয় পত্রিকা ‘সাপ্তাহিক আলোর মনি’র নির্বাহী সম্পাদক কবি হেলাল হোসেন কবিরকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে বেদম পিটিয়ে হত্যাচেষ্টা করেছে চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় তিনি ও তাঁর মা আহত হয়ে সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে নিজ বাড়ি সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের মকরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলার ঘটনায় ১১ জনের নাম উল্লেখ করে সদর থানায় মামলা করা হলে রাতেই সোহরাব আলী (৪৮) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার সোহরাব আলী একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, সাংবাদিক হেলাল হোসেন কবির তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য নিজ বাড়ি থেকে বের হলে পূর্বশত্রুতার জেরে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ১০-১২ জন ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান।
এজাহারে বলা হয়, হামলাকারীরা তাঁকে বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারধর করেন এবং তাঁর পকেট থেকে ১৭ হাজার ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নেন। একপর্যায়ে ধারালো ছোরা দিয়ে তাঁর গলায় আঘাত করা হলে তিনি গুরুতর রক্তাক্ত জখম হন। তাঁর মা ছামছুন্নাহার বেগম লুসি তাঁকে বাঁচাতে এলে তাঁকেও মারধর ও শ্লীলতাহানি ঘটান হামলাকারীরা।
তাঁদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আহত হেলাল হোসেন কবির ও তাঁর মাকে উদ্ধার করে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী সাংবাদিক মো. হেলাল হোসেন কবির বাদী হয়ে ১১ জনের বিরুদ্ধে লালমনিরহাট সদর থানায় একটি এজাহার করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আগেও জিডি করা হয়েছিল বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এ মামলায় পুলিশ রাতেই প্রধান অভিযুক্ত সোহরাব আলীকে গ্রেপ্তার করে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরন্নবী বলেন, ‘এজাহার পেয়ে তদন্ত শুরু করেছি। প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছি, অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।’
