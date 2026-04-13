রংপুরে এএসআই পিয়ারুল হত্যা মামলায় যুবকের মৃত্যুদণ্ড

রংপুরে এএসআই পিয়ারুল ইসলাম হত্যা মামলার প্রধান আসামি পারভেজ রহমান পলাশকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার রংপুরের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মার্জিয়া খাতুন এ রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত পলাশ হারাগাছ থানার বাহারকাছনা তেলিপারার জাহিদুল ইসলামের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় পলাশ আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর হারাগাছ থানার বাহারকাছনা এলাকা থেকে মাদকসহ পারভেজ রহমান পলাশকে আটক করে পুলিশ। এ সময় গ্রেপ্তার এড়াতে দায়িত্বরত এএসআই পিয়ারুলকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন পলাশ। এতে পিয়ারুল গুরুতর আহত হন।
পরে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা ও মাদক আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়েরসহ আসামি পারভেজ রহমান পলাশকে গ্রেপ্তার করে।
দীর্ঘ তদন্ত, অভিযোগপত্র দাখিল ও আদালতে ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণসহ উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শেষে আজ আদালত আসামি পলাশের মৃত্যুদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের রায় দেন।
রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আব্দুল হাদি বেলাল বলেন, এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের ১৬ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত আসামি পারভেজ রহমান পলাশকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন।
অপর দিকে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানান আসামিপক্ষের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিজ্ঞ আদালতের রায়ের প্রতি সম্মান জানাই। কিন্তু এই রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা আইন অনুযায়ী উচ্চ আদালতে আপিল করব। এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বিজ্ঞ আদালত নজরে নেননি। আশা করি, মহামান্য হাইকোর্টে আপিল করলে আমার আসামি খালাস পাবেন।’
