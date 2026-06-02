Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

জগন্নাথপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
জগন্নাথপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে বৃদ্ধের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে চার্জলাইন থেকে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক (টমটম) খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে লালু মিয়া (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের বাগময়না গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত লালু মিয়া ওই গ্রামের মৃত জাহিদ মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আজ সকালে লালু মিয়া তাঁর ছেলের টমটম গাড়িটি চার্জলাইন থেকে খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জবিদ্যুতায়িতমৃত্যুসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত