ভেলুয়া নদীতে ভেলাবাইচ, উৎসবের আমেজ

পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় দর্শকদের করতালি আর উৎসবের আমেজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতা। গতকাল সোমবার বিকেলে বলদিয়া ইউনিয়নের উড়িবুনিয়া গ্রামে ভেলুয়া নদীতে নৌকাবাইচের আদলে এই ভেলাবাইচ আয়োজিত হয়।
ব্যতিক্রমী এই আয়োজন দেখতে ভেলুয়া নদীর তীরে আশপাশের কয়েক গ্রামের বিপুলসংখ্যক মানুষ ভিড় জমায়। উড়িবুনিয়া গ্রামের যুবসমাজের উদ্যোগে ১০তম ভেলাবাইচ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১০টি দল। প্রতিটি দলে ছিল দুই থেকে তিনজন খেলোয়াড়, যাদের বয়স ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। সাঁতারে দক্ষ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী হওয়ার শর্তে শিশুরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রায় ৫০০ গজ নদীপথজুড়ে শিশুদের প্রাণবন্ত ভেলাবাইচ দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। খেলাকে ঘিরে নদীর দুই তীর ও আশপাশে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাজারো দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন।
খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করে মো. জাকারিয়া, দ্বিতীয় স্থান লাভ করে মো. আশিক ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে মো. রিফাত রাহাদ।
আয়োজক মো. সুলতান তালুকদার জানান, গ্রামের স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের আনন্দ দেওয়া ও বিদ্যালয়মুখী রাখতে গত ১০ বছর ধরে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, যুবসমাজের উদ্যোগে পরিচালিত এই আয়োজন শিশুদের আনন্দের পাশাপাশি সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐতিহ্য রক্ষায়ও ভূমিকা রাখছে। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট এবং অংশগ্রহণকারী সব প্রতিযোগীর হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়।
