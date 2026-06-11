Ajker Patrika
খুলনা

খুলনা সিটি মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১০ ইউনিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১১ জুন ২০২৬, ২২: ১৯
খুলনা সিটি মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১০ ইউনিট
ছবি : সংগৃহীত

খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

খুলনা ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম থেকে ফায়ার ফাইটার সান ছাবিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

হাসপাতালে থাকা রোগী ও তাদের স্বজনরা আগুন লাগার পর আতঙ্কিত হয়ে বাইরে ছুটে আসছেন।

বিষয়:

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