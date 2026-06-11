খুলনা সিটি মেডিকেলে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১০ ইউনিট

খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।
খুলনা ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম থেকে ফায়ার ফাইটার সান ছাবিল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, রাত ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ফায়ার সার্ভিসের ১০টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
হাসপাতালে থাকা রোগী ও তাদের স্বজনরা আগুন লাগার পর আতঙ্কিত হয়ে বাইরে ছুটে আসছেন।
শেরপুরের নালিতাবাড়ী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টার সময় ভাই-বোন দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল বুধবার রাতে বুরুংগা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পরে বিজিবি বাদী হয়ে মামলা করে তাঁদের নালিতাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করে। আজ দুপুরে তাঁদের শেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনায় জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার ঘটনায় আওয়ামী লীগসহ এর সহযোগী সংগঠনের ২৫ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিকুর রহমান ওরফে মিন্টু বাদী হয়ে মামলাটি করেন।৪০ মিনিট আগে
বাগেরহাটের জয়মনির ঘোলে নিখোঁজ মিরাজ শেখের সন্ধানের দাবিতে মানববন্ধনকে কেন্দ্র করে কোস্ট গার্ডের হারবারিয়া স্টেশনে হামলা, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কোস্ট গার্ড সদস্যসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এলাকায় অতিরিক্ত কোস্ট গার্ড, পুলিশ ও র্যাব মোতায়েন করা হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা, শিল্প ও সামরিক স্থাপনা পরিদর্শন করেছেন।১ ঘণ্টা আগে