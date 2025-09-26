Ajker Patrika
চাঁদাবাজির ঘটনায় তারাগঞ্জে মুখোমুখি জামায়াত-ছাত্রদল

শিপুল ইসলাম, রংপুর 
রংপুরের তারাগঞ্জে ভূমি অফিসের সহায়ক রশিদুজ্জামান বিপ্লবের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও দিয়ে জিম্মি করে চাঁদাবাজির অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্টাপাল্টি বিবৃতিতে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে ছাত্রদল ও জামায়াত। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি করেছে প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহায়ক বিপ্লব দীর্ঘদিন ধরে সেবাপ্রার্থীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ নিতেন। তাঁর ঘুষ নেওয়ার ভিডিও ধারণ করেন এক সেবাপ্রার্থী। পরে ওই ভিডিও রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা-কর্মীর হাতে যায়। তাঁরা ভিডিও জিম্মি করে বিপ্লবের কাছে চাঁদা দাবি করেন।

অফিস সহায়ক বিপ্লব বলেন, ‘আমার কাছে ২ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৪৭ হাজার টাকা দিয়েছি। ফরিদুল, রনি, সিয়াম, মেজবাউল ইসলামসহ কয়েকজন রাজনৈতিক, ছাত্র-সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে টাকা নেয়।’ ঘুষ নেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করেননি।

ঘুষ নেওয়ার ভিডিওতে দেখা যায়, এক সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে ঘুষ নেন অফিস সহায়ক বিপ্লব। টাকার পরিমাণ কম হওয়ায় সেবাগ্রহীতাকে বিপ্লব বলেন, ‘এটা কি দিলা, স্যারেরটা স্যারোক দিবা না।’ সেবাগ্রহীতা বলেন, ‘স্যারকে তো দিছি, আর কতগুলা দিব।’ তখন বিপ্লব বলেন, ‘উনাক (কর্মকর্তাকে) আরও ৫০০ দিতে হবে। আমি তো ৫০০-এর নিচে করি না। আরও ২০০ দিয়া ঝামেলা মারি দিয়া চলি যা।’

এ ঘটনার পর ২৩ সেপ্টেম্বর তারাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক সদস্য মেজবাউল হাসান খানের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ভূমি অফিসের সহায়ক বিপ্লবের কাছে ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা চাঁদাবাজি করেছে। এতে সাধারণ মানুষের কাছে ছাত্রদলের নাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। দ্রুত চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন কাজল বলেন, ‘ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে জামায়াত-শিবিরের নেতারা টাকা নিয়েছে। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। এ জন্য আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছি।’

তবে ওই বিবৃতিকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর পাল্টা বিবৃতি দেয় জামায়াতে ইসলামী তারাগঞ্জ উপজেলা শাখা। সেখানে বলা হয়, ছাত্রদলের বিবৃতি হাস্যকর, আজগুবি ও ভিত্তিহীন। এর সঙ্গে জামায়াত বা ছাত্রশিবিরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

জামায়াতের উপজেলা আমির এস এম আলমগীর হোসেন বলেন, ‘ছাত্রদল মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাদের সংগঠনকে ঘায়েল করতে চাইছে। জামায়াত বা ছাত্রশিবিরের কেউ জড়িত না। এ ধরনের ঘটনা সহ্য করা হবে না। এটি কঠোরভাবে প্রতিহত করব। আমরা এ ঘটনায় স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছি।’

এ প্রসঙ্গে তারাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুবেল রানা বলেন, ‘ঘটনাটি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মচারী রশিদুজ্জামান বিপ্লবকে মিঠাপুকুর উপজেলার কাফ্রিখাল ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বদলি করা হয়েছে।’

রংপুর জেলাজামায়াতছাত্রদলতারাগঞ্জরংপুরছাপা সংস্করণরংপুর বিভাগ
