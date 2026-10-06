Ajker Patrika
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রংপুর

ধানখেতে পড়ে ছিল ভ্যানচালকের গলাকাটা মরদেহ

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
ধানখেতে পড়ে ছিল ভ্যানচালকের গলাকাটা মরদেহ
ধানখেতে মরদেহের পাশ থেকে ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে ধানখেত থেকে বিপুল চন্দ্র বর্মন নামের এক ভ্যানচালকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার বড় মজিদপুর এলাকার একটি ধানখেত থেকে মরদেহের পাশে তাঁর চার্জার ভ্যানটিও উদ্ধার করা হয়।

নিহত বিপুল (৪২) উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের মহান চন্দ্র বর্মনের ছেলে। তিনি পাঁচ কন্যাসন্তানের বাবা। পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিপুলের নিজের জমিজমা ছিল না। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ ও দিনমজুরির পাশাপাশি রাতে চার্জার ভ্যান চালাতেন তিনি।

প্রতিদিনের মতো সোমবার সন্ধ্যায় ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন বিপুল। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। আজ মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁর মৃত্যুর খবর পান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে বড় মজিদপুর মৌজায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের পশ্চিম পাশে সোডাপীরগামী পাকা সড়কের উত্তর দিকে ধানখেতে বিপুলের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলের ধানগাছ ভাঙা ছিল। ভ্যান ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বা অন্য কোনো কারণে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বিপুলের ধস্তাধস্তি হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পীরগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) তাজুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে পুলিশি তৎপরতা চলছে। মরদেহ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
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