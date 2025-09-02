Ajker Patrika
পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার

ফাহিম হাসান, পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ের আকাশে দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার। ছবি: সংগৃহীত
হঠাৎ মেঘমুক্ত নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলেছে। হিমালয়ের দ্বিতীয় উচ্চতম ও পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম এই পর্বতশৃঙ্গ এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড় থেকে। মহানন্দা নদীর পাড়সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে খালি চোখেই দেখা যায় বরফাচ্ছাদিত এ পর্বতচূড়া।

সেপ্টেম্বরে হেমন্তের শুরুতেই এমন দৃশ্য স্থানীয়দের মধ্যে উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে। অনেকেই এই দৃশ্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, ভোর কিংবা বিকেলে সূর্যের আলোয় পর্বতটি কখনো সাদা, কখনো গোলাপি, কখনো লাল রঙে দৃশ্যমান হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা রং ঝাপসা হয়ে আসে।

স্থানীয় বাসিন্দা কৃষক মো. আনিস উদ্দিন বলেন, ‘আজ বিকেলে মাঠে কাজ করছিলাম, হঠাৎ দেখলাম আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা! এমন পরিষ্কার ছবি খুব কমই দেখা যায়, দারুণ লাগছে।’

পঞ্চগড় জালাসি এলাকার এক তরুণ রাকিব হোসেন বলেন, ‘শীতের আগে এভাবে পর্বত দেখা কমই হয়। আমরা সবাই মিলে ছবি তুলে বন্ধুদের পাঠাচ্ছি।’

রতন নামের আরেক ব্যক্তি বলেন, ‘এবার সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। আশা করি, এ মৌসুমে আগের বছরের তুলনায় ব্যবসা ভালো হবে।’

উল্লেখ্য, তেঁতুলিয়া ডাকবাংলো থেকে ভারতের দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির পাহাড়ি এলাকার আলোও সন্ধ্যায় দেখা যায়। বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে নেপালের দূরত্ব ৬১ কিলোমিটার, ভুটান ৬৪, দার্জিলিং ৫৮ এবং শিলিগুড়ি ৮০ কিলোমিটার।

পঞ্চগড়কাঞ্চনজঙ্ঘাআকাশরংপুরজেলার খবর
