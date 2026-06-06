Ajker Patrika
রংপুর

রোগী জিম্মি করে ভাড়া আদায়, রমেক হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের ৭ সদস্য গ্রেপ্তার

রংপুর প্রতিনিধি
রোগী জিম্মি করে ভাড়া আদায়, রমেক হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের ৭ সদস্য গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতাল এলাকায় সক্রিয় একটি অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।

শনিবার (৬ জুন) বিশেষ অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ওমেদ আলী (২৬), রানা মিয়া (৩৪), রাজু মিয়া (৪০), বিপ্লব মিয়া (২৪), ফরহাদ হোসেন (৪২), আরাফাত হোসেন আপেল (২২) ও মারুফ হোসেন (২৬)।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার সনাতন চক্রবর্তী জানান, দীর্ঘদিন ধরে একটি অসাধু চক্র রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আশপাশে অবস্থান করে রোগী ও তাদের স্বজনদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে আসছিল। বিশেষ করে জরুরি রোগী স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে তারা স্বজনদের বিভ্রান্ত করে নির্দিষ্ট কিছু অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ব্যবহারে চাপ প্রয়োগ করত। একই সঙ্গে বাজারদরের তুলনায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হতো।

উপ-পুলিশ কমিশনার বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে রোগী ও তাদের স্বজনেরা আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি চরম ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে একাধিক অভিযোগ পাওয়ার পর গোয়েন্দা পুলিশ তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারি শুরু করে। পরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সনাতন চক্রবর্তী বলেন, চিকিৎসাসেবার মতো মানবিক খাতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে অবৈধ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাসপাতালকেন্দ্রিক দালালি, চাঁদাবাজি, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং জনভোগান্তি সৃষ্টিকারী যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

রংপুর জেলাঅ্যাম্বুলেন্সহাসপাতালগ্রেপ্তারজেলার খবররংপুর বিভাগ
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