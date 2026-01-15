দিনে রোদের ছোঁয়া, রাত হলেই বাড়ে শীত—তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ৭.৫

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে দিনে হালকা শীত ও কুয়াশার আবহ থাকলেও রাত নামলেই শীতের অনুভূতি বাড়তে শুরু করে। সকালের দিকে সূর্যের দেখা মিললে কুয়াশা কেটে যায় এবং শীতের তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। তবে টানা সাত দিন জেলায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হওয়ায় শীতের প্রভাব পুরোপুরি কাটছে না।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় জেলার তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতভাগ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে মঙ্গলবার ৭ দশমিক ৫, সোমবার ৮ দশমিক ৪, রোববার ৭ দশমিক ৩, শনিবার ৮ দশমিক ৩, শুক্রবার ৬ দশমিক ৮, গত বৃহস্পতিবার ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।
টানা শৈত্যপ্রবাহের প্রভাবে জেলার হাসপাতালগুলোতে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। সর্দি-কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বয়স্ক, শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।
এদিকে তীব্র শীত উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে হিম সকালে কাজে বের হতে দেখা যাচ্ছে পাথরশ্রমিক, চা-শ্রমিক, ভ্যানচালক, দিনমজুরসহ নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষকে। পাথরশ্রমিকেরা নদীর বরফশীতল পানিতে নেমে কাজ শুরু করছেন।
মহানন্দা ও ডাহুক নদীতে পাথর তোলার কাজে নিয়োজিত ইরফান, আজগর, মোতালেবসহ কয়েকজন শ্রমিক জানান, নদীর পানি বরফের মতো ঠান্ডা; কিন্তু পাথর তোলা ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ নেই। এই কাজ করে পরিবার চালাতে হয়। তাই পেটের তাগিদে বরফশীতল পানিতে নেমে পাথর তুলতে হচ্ছে।
মহানন্দা নদীতে বালু উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক আব্দুল মালেক বলেন, ‘সকালের দিকে নদীর পানি এত ঠান্ডা থাকে যে পানিতে নামতেই শরীর কেঁপে ওঠে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তবু কাজ না করলে সংসার চলবে না। তাই কষ্ট সহ্য করেই পানিতে নামতে হয়।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে দিনে হালকা শীত ও কুয়াশার আবহ থাকলেও রাত নামলেই শীতের অনুভূতি বাড়তে শুরু করে। সকালের দিকে সূর্যের দেখা মিললে কুয়াশা কেটে যায় এবং শীতের তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। তবে টানা সাত দিন জেলায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হওয়ায় শীতের প্রভাব পুরোপুরি কাটছে না।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় জেলার তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতভাগ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে মঙ্গলবার ৭ দশমিক ৫, সোমবার ৮ দশমিক ৪, রোববার ৭ দশমিক ৩, শনিবার ৮ দশমিক ৩, শুক্রবার ৬ দশমিক ৮, গত বৃহস্পতিবার ৯ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।
টানা শৈত্যপ্রবাহের প্রভাবে জেলার হাসপাতালগুলোতে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। সর্দি-কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে বয়স্ক, শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকেরা।
এদিকে তীব্র শীত উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে হিম সকালে কাজে বের হতে দেখা যাচ্ছে পাথরশ্রমিক, চা-শ্রমিক, ভ্যানচালক, দিনমজুরসহ নিম্ন আয়ের বিভিন্ন পেশার মানুষকে। পাথরশ্রমিকেরা নদীর বরফশীতল পানিতে নেমে কাজ শুরু করছেন।
মহানন্দা ও ডাহুক নদীতে পাথর তোলার কাজে নিয়োজিত ইরফান, আজগর, মোতালেবসহ কয়েকজন শ্রমিক জানান, নদীর পানি বরফের মতো ঠান্ডা; কিন্তু পাথর তোলা ছাড়া তাঁদের আর কোনো কাজ নেই। এই কাজ করে পরিবার চালাতে হয়। তাই পেটের তাগিদে বরফশীতল পানিতে নেমে পাথর তুলতে হচ্ছে।
মহানন্দা নদীতে বালু উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক আব্দুল মালেক বলেন, ‘সকালের দিকে নদীর পানি এত ঠান্ডা থাকে যে পানিতে নামতেই শরীর কেঁপে ওঠে। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। তবু কাজ না করলে সংসার চলবে না। তাই কষ্ট সহ্য করেই পানিতে নামতে হয়।’
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় জানান, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ১০০ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।
নারায়ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান জানান, আজিজুল ইসলাম পেশায় ছোট চা-দোকানি। তিনি গ্রামের পাশের কালারচর বাজারে ব্যবসা করেন। বুধবার রাতে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দোকানে ছিলেন। এ সময় বাড়িতে শহিদা বেগম ও তাঁর চার বছর বয়সী ছোট মেয়ে ছিল। শহিদা রাতের রান্নার চাল ধুতে নলকূপের...১০ মিনিট আগে
জানাজা শেষে ডাবলুর বড় ভাই শরিফুল ইসলাম কাজল বলেন, ‘গতকাল জানাজায় সবাই সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিয়েছে। আমরা শুধু আশ্বাসে বিশ্বাসী না, জড়িতদের বিচার চাই। কেউ যেন ছাড় না পায়। আমরা যেন বিচার দেখে যেতে পারি।’২৩ মিনিট আগে
প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ দ্রুত জারির দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করেছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে সৃষ্ট যানজটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নগরবাসী।১ ঘণ্টা আগে
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলামের আদালতে নারাজি দাখিল করেন মামলার বাদী ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের। আজ দুপুরে শুনানি শেষে আদালত নথি পর্যালোচনা করে আদেশ দেবেন বলে জানান।১ ঘণ্টা আগে