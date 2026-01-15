এনআইডি জালিয়াতি করে কোটি টাকা আয়ের অভিযোগে ইসির কর্মচারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতি ও নাগরিকদের গোপন তথ্য বিক্রি করে মাসে কোটি টাকার বেশি অবৈধ আয় করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
অভিযুক্তদের একজন হলেন নির্বাচন কমিশনের কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী। অন্যজনের পরিচয় জানা যায়নি। তবে গ্রেপ্তার দু’জনের নাম প্রকাশ করেনি সিআইডি।
এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় সিআইডি সদর দপ্তরের মিডিয়া সেন্টারে মিডিয়া ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি সদর দপ্তরের নিচতলায় এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে বলে।
সিআইডির মুখপাত্র বিশেষ পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিন খান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।
