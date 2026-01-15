Ajker Patrika

চট্টগ্রাম-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী সরোয়ার আলমগীরকে শোকজ

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সরোয়ার আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত
সরোয়ার আলমগীর। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী সরোয়ার আলমগীরকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল বুধবার (১৪ জানুয়ারি) অনুসন্ধান ও অ্যাডজুডিকেশন কমিটির চেয়ারম্যান, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মো. সিরাজ উদ্দিন এই শোকজের নোটিশ দেন। এতে ওই প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্দিষ্ট প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ করা হয়।

আদেশে উল্লেখ করা হয়, প্রতীক বরাদ্দের আগেই সরোয়ার আলমগীর ফটিকছড়ির বিভিন্ন এলাকায় ‘ধানের শীষ’ প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়ে সভা, সমাবেশ ও প্রচারণা চালিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজেও সংশ্লিষ্ট প্রচারণার ভিডিও পাওয়া গেছে।

কমিটির ভাষ্যমতে, এসব কর্মকাণ্ড নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ২০২৫-এর ৩, ১৬, ১৮ ও ২৭ বিধির স্পষ্ট লঙ্ঘন। এই কারণে ১৮ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রার্থীকে সশরীর হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফটিকছড়ির সিনিয়র সিভিল জজ আদালতে স্থাপিত অস্থায়ী কার্যালয়ে তিনি উপস্থিত হবেন।

এ বিষয়ে সরোয়ার আলমগীর বলেন, ‘কিছু জানি না। তবে শুনেছি। এমন হলে তা অনভিপ্রেত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে পিছিয়ে থাকা প্রার্থীর কাজই হলো অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা, প্রোপাগান্ডা ছড়ানো। এমনও হতে পারে।’

