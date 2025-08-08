বীরগঞ্জে গোডাউন থেকে ১৬ মেট্রিক টন সরকারি চাল জব্দ

বীরগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার গোলাপগঞ্জ বাজারের ‘মোমর ট্রেডার্স’-এর গোডাউন থেকে ১৬ মেট্রিক টন সরকারি চাল জব্দ করেছে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর।
গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিষয়টি জানাজানি হলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোছা. খালেদা বানু ঘটনাস্থলে যান এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। পরে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপঙ্কর বর্মন সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে চালগুলো জব্দ করেন।
প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. জামিনুর রহমান বলেন, ডিও অনুযায়ী গত ৩ আগস্ট সরকার টাঙ্গাইল জেলা আনসার ও গ্রাম পুলিশকে চালগুলো বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দের নিয়ম অনুযায়ী টাঙ্গাইলের মেসার্স নিলয় ট্রেডার্স তা কিনে আমার কাছে বিক্রি করে। তিনি দাবি করেন, রসিদের ভিত্তিতে চালগুলো কিনেছেন।
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মোছা. খালেদা বানু জানান, সরকার আনসার ও গ্রাম পুলিশ টাঙ্গাইল জেলা কমান্ডার কামরুজ্জামানের নামে ২২.১২ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়। এর মধ্যে ১৬ মেট্রিক টন (৩০ কেজির ৫৩৩ বস্তা) চাল টাঙ্গাইলের মেসার্স নিলয় ট্রেডার্স কিনে বীরগঞ্জের ব্যবসায়ী জামিনুর রহমানের কাছে বিক্রি করে। প্রতিটি বস্তায় খাদ্য অধিদপ্তরের মার্কা রয়েছে। যেহেতু এই চাল বীরগঞ্জের জন্য বরাদ্দ ছিল না, তাই দায়ভার নেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বীরগঞ্জ থানার ওসিকে জানানো হয়েছে।
বীরগঞ্জ খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মাহামুদুল হাসান বলেন, নির্দেশনা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, তদন্ত শেষে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
