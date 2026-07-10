Ajker Patrika
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রংপুর

৮ কোটির ড্রেনেও মিলছে না সুফল: জলাবদ্ধতায় নাকাল মানুষ

 পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি 
৮ কোটির ড্রেনেও মিলছে না সুফল: জলাবদ্ধতায় নাকাল মানুষ
পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাত্র দুই দিনের বৃষ্টিতে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার বালাপাড়া এলাকায় পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রায় শতাধিক পরিবার চরম দুর্ভোগে পড়েছে। অনেকের বাড়িঘরে পানি ঢুকে পড়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন স্কুলগামী শিক্ষার্থী, শিশু ও বয়স্করা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বালাপাড়া এলাকাতে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ড্রেন কার্যকরভাবে পানি নিষ্কাশন করতে পারছে না। বরং যথাযথ পরিকল্পনা না করে ড্রেন নির্মাণের ফলে আগের পানি চলাচলের স্বাভাবিক পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে।

এলাকাবাসী দ্রুত জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পীরগাছা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৫ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের হলেও কয়েক মাস আগে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এই ড্রেন দিয়ে পানি নিষ্কাশন তো হচ্ছেই না, বরং অনেক স্থানে ড্রেন উপচে পানি বাইরে চলে আসে। নিম্নমানের ও দায়সারাভাবে কাজ করায় বিভিন্ন স্থানে ড্রেনের নিচে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে বলেও দাবি করেন তারা। এতে সরকারের ব্যয়বহুল এই উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল না পেয়ে উল্টো দুর্ভোগ বাড়ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের পীরগাছা উপজেলার সহকারী প্রকৌশলী সানোয়ার হোসেন বলেন, `রাস্তার লেভেল অনুযায়ী ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু এলাকা রাস্তার তুলনায় নিচু হওয়ায় সেখানে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। এটি ড্রেনের কারণে নয়। তবে কয়েকটি স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো মেরামতের জন্য ঠিকাদারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

বিষয়:

পীরগাছারংপুর জেলাজলাবদ্ধতাসংকটরংপুর বিভাগপানি
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