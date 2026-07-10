Ajker Patrika
En
ঢাকা

মিরপুর ১০ মেট্রো স্টেশনে উচ্ছেদ অভিযান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫২
মিরপুর ১০ মেট্রো স্টেশনে উচ্ছেদ অভিযান
মিরপুর-১০ মেট্রোরেল স্টেশনের গ্রাউন্ড লেভেলে শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী এমআরটি লাইন-৬ এর মিরপুর ১০ মেট্রোরেল স্টেশনের গ্রাউন্ড লেভেলে অবৈধ দখল উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে স্টেশনসংলগ্ন এলাকায় যাত্রী চলাচল ও নিরাপত্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ও দখল অপসারণ করা হয়।

ডিএমটিসিএলের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শাজাহান আলী, মো. জাহিদুল ইসলাম ও নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ডিএমটিসিএলের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি), র‍্যাব, ফায়ার সার্ভিস, বাংলাদেশ আনসার, ডেসকো, ওয়াসা এবং এমআরটি পুলিশ অংশ নেয়।

ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও মেট্রোরেল স্টেশন এবং এর আশপাশে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে অবৈধভাবে দখল না করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে।

সংস্থাটি এই অভিযানে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঅভিযানরাজধানীডিএমপির‍্যাবঢাকা বিভাগআনসারফায়ার সার্ভিসমেট্রোরেলওয়াসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত