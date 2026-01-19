তিস্তা সমস্যা সমাধানে টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে সরকার: রিজওয়ানা হাসান

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, তিস্তা নদীর সমস্যা সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকার একটি টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার গাজীর ঘাটে নদী পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।
সকালে রিজওয়ানা হাসান তিস্তা সড়ক সেতুতে প্রকল্পসংক্রান্ত নকশা পর্যালোচনা করেন। পরে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিস্তা রেলসেতুর কাছে নৌকায় নদী ভ্রমণ করেন এবং বালাপাড়া ইউনিয়নের গাজীর ঘাটে নদীভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।
এলাকাবাসীকে রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি কাজের অগ্রগতি দেখার ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোনো তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিইনি; বরং টেকসই সমাধান খুঁজছি। আশা করি, শিগগির চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে পারব।’ তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি জটিল হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙন রোধ ও সেচ—এই তিন বিষয় যাচাই করতে চীনের পক্ষ কিছু সময় নিচ্ছে। চীন ও বাংলাদেশ সরকার উভয়ই প্রকল্পের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
নদী মহাপরিকল্পনা নিয়ে হতাশা না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়ে পানিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ‘এখানে আশার বড় বেশি জায়গা আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন ও বাঁধ নির্মাণ করতে চাই, যাতে কোনো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।’
পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ, কাউনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পাপিয়া সুলতানা, রিভারাইন পিপলের পরিচালক তুহিন ওয়াদুদ ও তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, তিস্তা নদীর সমস্যা সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকার একটি টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার গাজীর ঘাটে নদী পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।
সকালে রিজওয়ানা হাসান তিস্তা সড়ক সেতুতে প্রকল্পসংক্রান্ত নকশা পর্যালোচনা করেন। পরে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিস্তা রেলসেতুর কাছে নৌকায় নদী ভ্রমণ করেন এবং বালাপাড়া ইউনিয়নের গাজীর ঘাটে নদীভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।
এলাকাবাসীকে রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি কাজের অগ্রগতি দেখার ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোনো তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিইনি; বরং টেকসই সমাধান খুঁজছি। আশা করি, শিগগির চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে পারব।’ তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি জটিল হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙন রোধ ও সেচ—এই তিন বিষয় যাচাই করতে চীনের পক্ষ কিছু সময় নিচ্ছে। চীন ও বাংলাদেশ সরকার উভয়ই প্রকল্পের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
নদী মহাপরিকল্পনা নিয়ে হতাশা না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়ে পানিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ‘এখানে আশার বড় বেশি জায়গা আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন ও বাঁধ নির্মাণ করতে চাই, যাতে কোনো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।’
পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ, কাউনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পাপিয়া সুলতানা, রিভারাইন পিপলের পরিচালক তুহিন ওয়াদুদ ও তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলার র্যাবের এক সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ছাড়া অভিযানে যাওয়া র্যাবের তিন সদস্যকে দুর্বৃত্তরা জিম্মি করে রেখেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে সীতাকুণ্ড থানাধীন পাহাড়ি এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
পিরোজপুরে একটি হত্যা মামলায় ছয়জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন পিরোজপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে পিরোজপুরের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুজিবুর রহমান এ রায় দেন।১২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীতে ল্যাম্পপোস্ট চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন নগরীর মাদ্রাসা কোয়ার্টার এলাকার সেলিম মিয়ার ছেলে হৃদয় মিয়া (২৭); অপরজনের নাম রাকিব মিয়া, তবে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।২৬ মিনিট আগে
সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের দুই মেয়ে সাদিয়া মালেক ও সিনথিয়া মালেকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দেন।৪৩ মিনিট আগে