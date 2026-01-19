Ajker Patrika

তিস্তা সমস্যা সমাধানে টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে সরকার: রিজওয়ানা হাসান

 গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধিকাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ২৪
তিস্তা সমস্যা সমাধানে টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে সরকার: রিজওয়ানা হাসান
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, তিস্তা নদীর সমস্যা সমাধানে অন্তর্বর্তী সরকার একটি টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার গাজীর ঘাটে নদী পরিদর্শনকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন।

সকালে রিজওয়ানা হাসান তিস্তা সড়ক সেতুতে প্রকল্পসংক্রান্ত নকশা পর্যালোচনা করেন। পরে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিস্তা রেলসেতুর কাছে নৌকায় নদী ভ্রমণ করেন এবং বালাপাড়া ইউনিয়নের গাজীর ঘাটে নদীভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন।

এলাকাবাসীকে রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আমরা এখানে এসেছি কাজের অগ্রগতি দেখার ও আপনাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোনো তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিইনি; বরং টেকসই সমাধান খুঁজছি। আশা করি, শিগগির চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে পারব।’ তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি জটিল হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীভাঙন রোধ ও সেচ—এই তিন বিষয় যাচাই করতে চীনের পক্ষ কিছু সময় নিচ্ছে। চীন ও বাংলাদেশ সরকার উভয়ই প্রকল্পের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নদী মহাপরিকল্পনা নিয়ে হতাশা না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়ে পানিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ‘এখানে আশার বড় বেশি জায়গা আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন ও বাঁধ নির্মাণ করতে চাই, যাতে কোনো ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।’

পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ, কাউনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পাপিয়া সুলতানা, রিভারাইন পিপলের পরিচালক তুহিন ওয়াদুদ ও তিস্তা বাঁচাও নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

