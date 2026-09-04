Ajker Patrika
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রংপুর

মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাবা-মা, যুবকের ১ বছরের কারাদণ্ড

 পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি 
মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাবা-মা, যুবকের ১ বছরের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন রংপুরের পীরগাছার এক দম্পতি। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত রেজাউল করিম (৩৫) নামে ওই যুবককে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

রেজাউল করিম উপজেলার বড়পানসিয়া গ্রামের কৃষক আব্দুল করিমের ছেলে।

স্থানীয় ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, রেজাউল করিম দীর্ঘদিন ধরে মাদক সেবনের টাকার জন্য বাবা-মাকে মারধর করতেন। এক মাস আগে বাড়িঘর ভাঙচুর করেন এবং বাবা-মাকে আবারও মারধরের চেষ্টা করেন। এরপর প্রাণভয়ে ওই বাবা-মা অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেন। এক সপ্তাহ আগে মাদক কেনার টাকার জন্য রেজাউল করিম আবারও বাড়িঘর ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আজ জুমার নামাজের পর রেজাউলের বাবা মসজিদে দাঁড়িয়ে বিষয়টি সমাধানের জন্য সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা চান। পরে বিষয়টি মীমাংসার জন্য বসলে এলাকাবাসীর সামনে আবারও ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেন এবং নিজে গলায় ফাঁস নেওয়ার চেষ্টা করেন রেজাউল। এ সময় এলাকাবাসী তাঁকে আটক করেন এবং তাঁর বাবা-মাকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যান। পরে সন্ধ্যার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে রেজাউল করিমকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তারেক হাসান তাহসিন জানান, মাদক সেবন ও পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

পীরগাছাআটককারাদণ্ডপুলিশমাদকরংপুর বিভাগযুবকভ্রাম্যমাণ আদালত
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