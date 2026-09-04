গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট সমাধানের দাবিতে জুরাইনে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট সমাধানের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন রাজধানীর শ্যামপুর-কদমতলী এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকার গ্যাস-সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।
আজ শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর-কদমতলীর বিক্ষুব্ধ জনতার ব্যানারে জুরাইন রেলগেট বিক্রমপুর প্লাজার সামনে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, ওই এলাকার গ্যাস-সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিতাসের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রভাবশালী ৩০-৪০ হাজার টাকা দিলেই সংশ্লিষ্ট বাসার গ্যাসের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন বলেও সমাবেশে জানানো হয়।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা তাঁদের এ ‘ধান্দাবাজি’ চালু রাখার জন্যই সমস্যা জিইয়ে রেখেছেন।
বিদ্যুৎ-সংকটের বিষয়ে বক্তারা বলেন, জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন যদি কমই হয়, তাহলে এই এলাকায় উন্নত এলাকার সমপরিমাণ লোডশেডিং দিতে হবে। কোনোভাবেই এই এলাকায় বেশি লোডশেডিং করা যাবে না। অবিলম্বে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা না হলে বক্তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন বলে জানান।
প্রতিবাদ সমাবেশে ভুক্তভোগী জনগণের পক্ষে বক্তব্য দেন স্থানীয় বাসিন্দা বাছির আলী, শিপন, সোহাগ রায়, সাগর ইসলাম, মোহাম্মদ ফিরোজ আলম মামুন, মাহাবুবর রহমান শিপন, মিজানুর রহমান প্রমুখ।
সমাবেশ শেষে উপস্থিত জনতা মশালমিছিল নিয়ে জুরাইন-দোলাইপাড়ের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন।
ফ্রিজ-টিভি কাপ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় উপজেলার ভিরাল্লা বনাম আলিয়াবাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। খেলার প্রথমার্ধে ভিরাল্লা গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। পরবর্তীতে আলীয়াবাদ গোল দিয়ে খেলায় সমতা ফিরে আসে। এমতাবস্থায় ভিরাল্লার দলে তুহিন নামের এক সমর্থকের সঙ্গে গোল করা নিয়ে আলিয়াবাদের...৪ মিনিট আগে
উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা নাদেরুজ্জামান ও সেক্রেটারি মুহাম্মাদ শিহাব উদদীন স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ স্বাগত মিছিল চলাকালে দুর্বৃত্তদের এ ধরনের হামলা উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই কাম্য নয়।৮ মিনিট আগে
ভোলার লালমোহন উপজেলায় গাঁজাসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কালমা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কের ডাওরি বাজার ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১১ মিনিট আগে
পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নাম, পদবি ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ আইডি খুলে প্রতারণা এবং অর্থ দাবির অভিযোগে রাজশাহীতে শরিফুল ইসলাম (২৭) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৩ মিনিট আগে