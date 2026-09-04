Ajker Patrika
En
ঢাকা

গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট সমাধানের দাবিতে জুরাইনে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ২৭
গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট সমাধানের দাবিতে জুরাইনে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ
রাজধানীর জুরাইন রেলগেট বিক্রমপুর প্লাজার সামনে শ্যামপুর-কদমতলী এলাকার বাসিন্দারা ‘বিক্ষুব্ধ জনতা’র ব্যানারে শুক্রবার প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট সমাধানের দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন রাজধানীর শ্যামপুর-কদমতলী এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই এলাকার গ্যাস-সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।

আজ শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর-কদমতলীর বিক্ষুব্ধ জনতার ব্যানারে জুরাইন রেলগেট বিক্রমপুর প্লাজার সামনে এ প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, ওই এলাকার গ্যাস-সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিতাসের কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রভাবশালী ৩০-৪০ হাজার টাকা দিলেই সংশ্লিষ্ট বাসার গ্যাসের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন বলেও সমাবেশে জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা তাঁদের এ ‘ধান্দাবাজি’ চালু রাখার জন্যই সমস্যা জিইয়ে রেখেছেন।

বিদ্যুৎ-সংকটের বিষয়ে বক্তারা বলেন, জাতীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন যদি কমই হয়, তাহলে এই এলাকায় উন্নত এলাকার সমপরিমাণ লোডশেডিং দিতে হবে। কোনোভাবেই এই এলাকায় বেশি লোডশেডিং করা যাবে না। অবিলম্বে গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করা না হলে বক্তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন বলে জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে ভুক্তভোগী জনগণের পক্ষে বক্তব্য দেন স্থানীয় বাসিন্দা বাছির আলী, শিপন, সোহাগ রায়, সাগর ইসলাম, মোহাম্মদ ফিরোজ আলম মামুন, মাহাবুবর রহমান শিপন, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে উপস্থিত জনতা মশালমিছিল নিয়ে জুরাইন-দোলাইপাড়ের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন।

বিষয়:

বিদ্যুৎরাজধানীসমাবেশকদমতলীভোগান্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাশ্যামপুরগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত