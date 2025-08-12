ঠাকুরগাঁওয়ে ফেনসিডিলসহ ‘জুলাই যোদ্ধা’ আটক

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে সেলিম রেজা (২৭) নামের এক যুবককে ২১ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেছে। তিনি একজন জুলাই যোদ্ধা বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিচারিক আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের মহেষপুর গ্রামের খুরশেদ আলীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল। এ সময় বাড়ির ভেতর থেকে খুরশেদ আলীর ছেলে সেলিম রেজাকে আটক করা হয়। তাঁর শয়নকক্ষ থেকে ২১ বোতল ফেনসিডিল, ৪২ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে ‘জুলাই যোদ্ধা’ স্বাস্থ্য কার্ড উদ্ধার করা হয়।
সেলিম রেজা দাম্ভিক ভঙ্গিতে হাজতে বলেন, ‘আমি গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা।’ তবে তাঁর পরিচয়পত্রের সত্যতা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিখন হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদকসহ আটক যুবক নিজেকে জুলাই যোদ্ধা হিসেবে দাবি করেছেন। তাঁর কাছে পাওয়া জুলাই যোদ্ধার স্বাস্থ্য কার্ডটি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সেলিম রেজাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
ঠাকুরগাঁওয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে সেলিম রেজা (২৭) নামের এক যুবককে ২১ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করেছে। তিনি একজন জুলাই যোদ্ধা বলে পুলিশের কাছে দাবি করেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিচারিক আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের মহেষপুর গ্রামের খুরশেদ আলীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল। এ সময় বাড়ির ভেতর থেকে খুরশেদ আলীর ছেলে সেলিম রেজাকে আটক করা হয়। তাঁর শয়নকক্ষ থেকে ২১ বোতল ফেনসিডিল, ৪২ হাজার টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে ‘জুলাই যোদ্ধা’ স্বাস্থ্য কার্ড উদ্ধার করা হয়।
সেলিম রেজা দাম্ভিক ভঙ্গিতে হাজতে বলেন, ‘আমি গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা।’ তবে তাঁর পরিচয়পত্রের সত্যতা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিখন হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদকসহ আটক যুবক নিজেকে জুলাই যোদ্ধা হিসেবে দাবি করেছেন। তাঁর কাছে পাওয়া জুলাই যোদ্ধার স্বাস্থ্য কার্ডটি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। সেলিম রেজাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
খুলনার ডুমুরিয়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ‘আইস’ নামের মাদকসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের ডুমুরিয়া সদরে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাদক উদ্ধার করা হয়।২ মিনিট আগে
চিতলমারী ৫ নম্বর সদর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার সরদার জানান, আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেবাশিষ ও রবিউল দুজনই ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্যপ্রার্থী। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে চরম বিরোধ চলে আসছে। এর জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে।৪ মিনিট আগে
দুই দিনের টানা ভারী বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে তিস্তা নদীর পানি বেড়ে ডালিয়া পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে তৃতীয় দফায় প্লাবিত হয়েছে লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চল।১২ মিনিট আগে
স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশাল নগরের প্রাণকেন্দ্র সদর রোড আটকে বিক্ষোভ করেছে স্কুলশিক্ষার্থীরা। ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থী আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে অশ্বিনীকুমার টাউন হলের সামনের সদর রোডে বসে পড়ে স্লোগান দিতে থাকে। এতে ব্যস্ততম এই সড়কের দুই পাশে যানবাহন আটকে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। এদিকে স্বাস্থ্য১৪ মিনিট আগে