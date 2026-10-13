Ajker Patrika
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রংপুর

পীরগঞ্জে নতুন পৌর ভবনের ছাদ ধসে নিহত ২, আহত ৪

রংপুর প্রতিনিধিপীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৫০
পীরগঞ্জে নতুন পৌর ভবনের ছাদ ধসে নিহত ২, আহত ৪
নতুন পৌর ভবনের ছাদ ধসে দুজন নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে কাজ করছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে নির্মাণাধীন নতুন পৌর ভবনের ছাদ ধসে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার আরাজি গঙ্গারামপুর ওয়ার্ডে পৌরসভার ভবন নির্মাণকাজ চলাকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিকেরা হলেন গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের আসাদুল হক ও রংপুরের শিহাব। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে লিটন মণ্ডল, সেলিম মিয়া ও বাবলা মিয়ার নাম জানা গেছে। অপর আহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করছিলেন ১৩ জন শ্রমিক। বিকেলে হঠাৎ সাটারিং ভেঙে পড়লে কয়েকজন শ্রমিক চাপা পড়েন। খবর পেয়ে পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। স্থানীয় লোকজনও উদ্ধারকাজে অংশ নেন।

পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্য দুজন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা নাজমুল সরকার বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। স্থানীয় লোকজন আরও কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রংপুর-৬ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল আমিন বলেন, পৌরসভার ভবন নির্মাণকাজে দুর্ঘটনায় দুই শ্রমিকের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ঘটনায় যাঁদের গাফিলতি রয়েছে, তাঁদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

বিষয়:

রংপুর জেলারংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)শ্রমিক
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