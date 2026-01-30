শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

রংপুরের পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে তিনি পীরগঞ্জে পৌঁছে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন।
তারেক রহমান সন্ধ্যার দিকে আবু সাঈদের সমাধিস্থলে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং দোয়া-মোনাজাতে অংশ নেন। এরপর তিনি আবু সাঈদের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬টা ২০ মিনিটে উঠানে বসে আবু সাঈদের মা, বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে কথা বলছেন তারেক রহমান। এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যানের কাছে বিভিন্ন দাবি জানান তাঁরা। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আবু সাঈদের পরিবারে সঙ্গে কথা শেষে তারেক রহমান সড়কপথে রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে বিএনপির বিভাগীয় নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিবেন।
উল্লেখ্য, শহীদ আবু সাঈদ ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক এবং জুলাই বিপ্লবের প্রথম শহীদ। তিনি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২ তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে তিনি শহীদ হন। আবু সাঈদ পীরগঞ্জের বাবনপুর গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে।
