Ajker Patrika
নোয়াখালী

হাতিয়ায় বিএনপি-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় বিএনপি-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০
হাতিয়ায় বিএনপি-এনসিপি সমর্থকদের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় ফেরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিএনপি ও এনসিপির সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের সময় এদিক-সেদিক ছুটতে থাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা হাজারো মানুষ।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে দ্বীপের নলচিরা-চেয়ারম্যান ঘাট নৌপথে এই ফেরি সার্ভিসের উদ্বোধন করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নুরুন্নাহার চৌধুরী ফেরির উদ্বোধন করেন।

এ সময় বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, বিআইডব্লিউটিসির কমার্শিয়াল ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে ফেরি আনার পেছনে অবদান নিয়ে পৃথকভাবে স্লোগান দিতে থাকে এনসিপি ও বিএনপি নেতা-কর্মীরা। আর স্লোগানকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর শুরু হয় সংঘর্ষ। তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন নৌবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা।

হাতিয়া দ্বীপ সমিতির সভাপতি ডা. জাহেদুল আলম বলেন, ‘এটি হাতিয়ার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। আমরা যদি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি, তবে আমাদের অর্জন খণ্ডিত হবে।’

এ বিষয়ে হাতিয়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নৌবাহিনীর সদস্যরা আছেন। এখান পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত।

বিষয়:

নোয়াখালীবিএনপিহাতিয়াসংঘর্ষদ্বীপজেলার খবরএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

নেতার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে একীভূত হচ্ছে এনসিপির দুই অংশ

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

জামায়াত আওয়ামী লীগের অল্টার ইগো: ভারতীয় গণমাধ্যমকে মাহফুজ আলম

সম্পর্কিত

হাতিয়ায় বিএনপি-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

হাতিয়ায় বিএনপি-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০

কারাগারের অসাধু সদস্যদের সহায়তায় হত্যা মামলার ৩ আসামি মুক্ত হয়: র‌্যাব

কারাগারের অসাধু সদস্যদের সহায়তায় হত্যা মামলার ৩ আসামি মুক্ত হয়: র‌্যাব

বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

বাড়ি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে মিলল নিখোঁজ কৃষকের রক্তাক্ত লাশ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ

ধানের শীষে ভোট দেন, তারেক রহমান আ.লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে: বিএনপি প্রার্থী রশীদ