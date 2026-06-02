Ajker Patrika
রংপুর

‘মদ্যপানে বিষক্রিয়ায়’ ৩ জনের পর আজ আরও একজনের মৃত্যু

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
‘মদ্যপানে বিষক্রিয়ায়’ ৩ জনের পর আজ আরও একজনের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় ‘মদ পানের পর’ বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হওয়া আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এরশাদ আলী (৪০)। তিনি উপজেলার বুজরুক ঝালাই পাকারমাথা গ্রামের সুলতান মিয়ার ছেলে।

এর আগে, একই ঘটনায় মারা যান কাফ্রিখাল ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের ছাত্তার মিয়া (৫০), বুজরুক ঝালাই গ্রামের হুজুর আলী (৪৫) এবং সংগ্রামপুর বেলতলা গ্রামের সাজু মিয়া (৫৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার রাতে উপজেলার বালারহাট এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তি অ্যালকোহল পান করেন। পরে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়লে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একে একে চারজনের মৃত্যু হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মদ পানের পর বিষক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

মিঠাপুকুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হাফিজুর রহমান এরশাদ আলীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মিঠাপুকুরে বিষাক্ত মদ্যপানে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ১ জনমিঠাপুকুরে বিষাক্ত মদ্যপানে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে আরও ১ জন

বিষয়:

রংপুর জেলামৃত্যুমদজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত