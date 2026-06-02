পিরোজপুর

ভান্ডারিয়ায় যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

পিরোজপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির (৩০) অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে ভান্ডারিয়া থানা পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২ জুন) দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার পৈকখালী বাজার সংলগ্ন ডোবা থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। এখন পর্যন্ত তার পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার পৈকখালী বাজার সংলগ্ন একটি ডোবা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে তারা কাছে গিয়ে পানিতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ভান্ডারিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

ভাণ্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মরদেহটি থানায় নিয়ে এসেছে। প্রাথমিকভাবে তার পরিচয় শনাক্ত ও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

পিরোজপুর, ভান্ডারিয়া, বরিশাল বিভাগ, জেলার খবর, লাশ
