বরিশালে পুনর্বাসন দাবিতে হকারদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে হকারদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিসিসি) উচ্ছেদ অভিযানে বেলস পার্ক এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হকাররা পুনর্বাসনের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন।

মঙ্গলবার (২ জুন) সন্ধ্যার পর নগরীর বেলস পার্ক এলাকায় এ কর্মসূচি পালিত হলে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উচ্ছেদ হওয়া হকাররা সন্ধ্যার পর সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা সড়ক অবরোধ করলে ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়, এতে পথচারীদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, কোনো ধরনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই সিটি করপোরেশন তাদের দোকানপাট উচ্ছেদ করেছে। ফলে তাদের আয়ের একমাত্র উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক পরিবার বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছে। দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান তারা।

অবরোধের খবর পেয়ে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

এ ব্যপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন-উল ইসলাম জানান, বিক্ষোভের খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

