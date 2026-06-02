বাগেরহাটে ট্রাক-ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় ট্রাকের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ভ্যানচালকসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রাড়িপাড়া ইউনিয়নের চরকাঠি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কচুয়া থেকে সাইনবোর্ডগামী একটি ট্রাকের সঙ্গে ওই ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানচালক আবু হাসান (৩০), যাত্রী রোমান শেখ (৩২), মতিউর রহমান খান (৭০) ও রাব্বি (২৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় মতিউর রহমান খান ও রাব্বির মৃত্যু হয়।
নিহত মতিউর রহমান খান কচুয়া উপজেলার পদ্মনগর গ্রামের দৌলত খানের ছেলে। রাব্বি পিরোজপুর সদর উপজেলার জুসখোলা গ্রামের সরোয়ারের ছেলে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রোমান শেখের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। তিনি ও ভ্যানচালক আবু হাসান খুমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ খুমেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ছাড়া ট্রাকচালক ও তাঁর সহযোগীকে আটকের চেষ্টা চলছে।
