শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
আবু সাঈদের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গত বছর কোটা সংস্কার আন্দোলনে প্রথম শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। আজ শনিবার দুপুরে পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের বাবনপুরে তিনি কবর জিয়ারত করেন।

জিয়ারত শেষে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি আবু সাঈদের ত্যাগ ও সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাঁদের সার্বিক খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুরের পুলিশ সুপার মারুফাত হুসাইন, পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পপি খাতুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) তানভীর আহমেদ, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

