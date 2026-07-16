Ajker Patrika
En
রংপুর

আবু সাঈদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে: ছাত্রশিবির সভাপতি

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
আবু সাঈদের আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে: ছাত্রশিবির সভাপতি
পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতে ছাত্রশিবিরের সভাপতিসহ নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত শেষে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, আবু সাঈদের আত্মত্যাগ ও চেতনা নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেম, ন্যায়বিচার এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার জুলাই শহীদ দিবস ও আবু সাঈদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবর জিয়ারত ও দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, ‘আবু সাঈদের আত্মত্যাগ জাতির ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর চেতনা তরুণ সমাজকে অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করছে।’ তিনি আরও বলেন, শহীদদের আত্মত্যাগের আদর্শ ধারণ করে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

ছাত্রশিবির সভাপতি বলেন, ‘আবু সাঈদ শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো বিশ্বের মানুষের কাছে সাহসের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তিনি তরুণ প্রজন্মকে জাগ্রত হওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর আত্মত্যাগ জুলাইয়ের আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন,‘আবু সাঈদ সেদিন জীবন উৎসর্গ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস দেখিয়েছেন। এ দেশের কোনো আন্দোলনের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি।’

এ সময় ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁরা শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাজেলার খবরশিবিররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত