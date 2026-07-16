Ajker Patrika
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গাজীপুর

এক রাতে কবরস্থানের ৮ মানবকঙ্কাল চুরি, এলাকায় আতঙ্ক

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
এক রাতে কবরস্থানের ৮ মানবকঙ্কাল চুরি, এলাকায় আতঙ্ক
কবরগুলো আবার মাটিচাপা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার একটি কবরস্থান থেকে আটটি মানবকঙ্কাল চুরি করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার সূত্রাপুর ইউনিয়নের টেকিবাড়ি চাঁনপুর কবরস্থানে এ ঘটনা ঘটে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, চুরি হওয়া কঙ্কালের মধ্যে তিনটি পুরুষ ও পাঁচটি নারীর।

স্থানীয় বাসিন্দা ও কবরস্থান পরিচালনা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, টেকিবাড়ি চাঁনপুর কবরস্থানে শুধু ওই গ্রামের নয়, আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মৃত ব্যক্তিদেরও দাফন করা হয়। আজ সকালে কবরস্থানের পাশে আগাছা পরিষ্কার করতে গিয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কয়েকটি কবর খোঁড়া অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাঁরা বিষয়টি পরিচালনা কমিটিকে জানালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, মোট আটটি কবর খোঁড়া এবং সেখান থেকে মানবকঙ্কাল উধাও। ধারণা করা হচ্ছে, গতকাল রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কবর খুঁড়ে কঙ্কালগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। ঘটনার খবর জানাজানি হলে মানুষ কবরস্থানে ভিড় করেন। পরে এলাকাবাসী খোঁড়া কবরগুলো আবার মাটি দিয়ে ভরাট করে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এর আগেও কালিয়াকৈর থানার পাশের শ্রীফলতলী, আশাপুরসহ উপজেলার বিভিন্ন কবরস্থান থেকে মানবকঙ্কাল চুরির ঘটনা ঘটেছে। তবে আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনায় চুরি যাওয়া কঙ্কাল উদ্ধার কিংবা জড়িত চক্রের সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

সূত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুলাইমান মিন্টু বলেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, নিন্দনীয় ও অমানবিক ঘটনা। দ্রুত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।

কালিয়াকৈর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

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