খাল দখলমুক্ত করতে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না: ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার

ঝালকাঠি পৌরসভা এলাকায় খালের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় ঝালকাঠি পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিকনা এলাকায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। ঝালকাঠি জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও পৌরসভার সার্বিক সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।
কর্মসূচির উদ্বোধনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক মো. মমিন উদ্দিন।
অভিযান শুরুর আগে উপস্থিত সাংবাদিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশে ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার বলেন, খালের জমি দখলমুক্ত করা গেলে শহরের পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা সহজ হবে এবং জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে আসবে। খালের স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।
জিয়াউদ্দিন আরও বলেন, খালের জমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে। দখলমুক্ত করার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। এমনকি প্রয়োজন হলে খালের জায়গায় থাকা স্থাপনাগুলোও সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পৌর এলাকার খালগুলো দখলমুক্ত রাখা, পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এ সময় জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার কর্মকর্তারা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
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